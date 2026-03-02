Израиль и США нанесли удары по сотням иранских целей с начала военной операции
В результате этих действий погибли и пострадали сотни людей, в том числе школьники.
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с военнослужащими США за два дня военной операции против Ирана нанесли удары по сотням целей. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
США и Израиль наносят удары по территории Ирана второй день подряд. В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли сотни людей. Потери также понесла и американская сторона.
В статье говорится о том, что за два дня столкновений погибло три военнослужащих США. Тем временем Вашингтон и Иерусалим продолжает операцию против Тегерана, нанося новые ракетные удары по территории республики.
Прежде президент США Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал о том, что операция в Иране будет продолжаться столько сколько нужно. При этом он отметил: Иран потребовал возобновить переговоры. По мнению Трампа, это хороший результат.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты все соседние государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана.
