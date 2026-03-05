Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Срочная новость 48 0

Среди раненых — граждане Пакистана и Непала.

Сколько человек пострадали от атак БПЛА в ОАЭ

Фото: Reuters/Abdelhadi Ramahi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Шесть человек получили ранения от упавших обломков беспилотного летательного аппарата, которые были перехвачены силами противовоздушной обороны над Абу-Даби. Об этом пишет пресс-служба Объединенных Арабских Эмиратов.

Обломки упали в микрорайоне ICAD II, входящем в состав промзоны Industrial City of Abu Dhabi. Раненые были гражданами Пакистана и Непала, они получили незначительные травмы.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносятся удары.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
5 мар
Удары Израиля и США затронули 174 города в Иране
5 мар
В Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки иранских беспилотников
5 мар
Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане
5 мар
Иран атаковал американский танкер в северной части Персидского залива
5 мар
Воевать вечно: советники Трампа убеждают его как можно скорее объявить победу над Ираном
5 мар
Война алгоритмов: Пентагон задействовал нейросети в операции против Ирана
5 мар
Иран опроверг запуск ракеты в сторону Турции
5 мар
ЦАХАЛ начал новую волну ударов по инфраструктуре в Тегеране
5 мар
Позиции Ирана у границы с Курдистаном подверглись бомбардировке
5 мар
Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаках за пределами страны
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
«Это достаточно много»: Набиуллина об ограничении по количеству банковских карт на человека
14:03
Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
14:00
Взрывы в Тегеране и ракетный ответ Ирана: что происходит на Ближнем Востоке
13:42
«Моя дочь знает»: людоедка кормила сына человеческим мясом и снова родила
13:25
Удары Израиля и США затронули 174 города в Иране
13:14
«Лодка с душами и трон»: мужчина впал в кому и увидел дьявола

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото