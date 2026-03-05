Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
Среди раненых — граждане Пакистана и Непала.
Фото: Reuters/Abdelhadi Ramahi
Шесть человек получили ранения от упавших обломков беспилотного летательного аппарата, которые были перехвачены силами противовоздушной обороны над Абу-Даби. Об этом пишет пресс-служба Объединенных Арабских Эмиратов.
Обломки упали в микрорайоне ICAD II, входящем в состав промзоны Industrial City of Abu Dhabi. Раненые были гражданами Пакистана и Непала, они получили незначительные травмы.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносятся удары.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
