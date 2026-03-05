Израиль нанес авиаудар по жилым кварталам в южном пригороде Бейрута
Повреждены жилые дома и больница, продолжаются удары по различным районам Ливана.
Фото, видео: Reuters/Ahmad Al Kerdi; Аль-Маядин; 5-tv.ru
Израиль авиаударами разрушил здания в южном пригороде Бейрута. Кадры с места событий опубликовал телеканал «Аль-Маядин», корреспондент Аббас Саббаг специально для «Известий».
Удары привели к полному разрушению трех этажей одного из жилых зданий, а соседние строения получили серьезные повреждения. На месте происшествия отмечаются разбросанная мебель из квартир и полностью уничтоженные автомобили на парковках.
Саббаг сообщил, что еще одно здание в районе Харет Хрейк подверглось аналогичной атаке: три его этажа были полностью разрушены. Повреждения затронули также девятиэтажную больницу, одну из крупнейших в южном пригороде Бейрута.
По словам корреспондента, атаки происходили с момента прекращения огня 27 июня 2024 года и вновь возобновились 2 марта 2026 года. До сих пор удары по южному пригороду Бейрута и другим районам Ливана не прекращаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что удары Израиля и США затронули 174 населенных пункта в Иране. В результате атак пострадали гражданские объекты, включая медицинские учреждения. Всего повреждения получили 14 медицинских центров.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 5 марта начала новую волну ударов по инфраструктуре столицы Ирана, Тегерана.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
