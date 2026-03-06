Силы ПВО Ирана сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили очередной ударный беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper над провинцией Лурестан. Об этом сообщает издание IRIB в своем Telegram-канале.

Также в районе Тегерана ликвидирован израильский БПЛА Hermes 900, сообщили в пресс-службе армии Ирана.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее КСИР объявил об уничтожении американского тяжелого беспилотника MQ-9 Reaper на юге Ирана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

