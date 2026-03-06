Израиль атаковал позиции миротворцев ООН в Ливане

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

В результате удара в наблюдательном пункте вспыхнул пожар.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; Sabereen News; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла позиции ганских миротворцев, входящих в состав Временных сил ООН. Об этом сообщило агентство Sabereen.

Атака произошла в ливанском Эль-Кузейхе. В интернете уже появились видео с места происшествия, на кадрах виден крупный пожар в наблюдательном пункте.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В результате ударов погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Иран нанес массированные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

После этого израильские военные также начали операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, заявив, что движение атакует израильскую территорию и поддерживает Иран.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля, призвав стороны к мирному урегулированию. Независимая миссия ООН также признала, что военные действия против Ирана нарушают Устав организации, в частности, запрет на применение силы в отношении суверенитета государств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио назвал сроки военной операции против Ирана. Удары будут продолжаться еще около месяца.

Тема:
Война в Иране
