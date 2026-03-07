Израиль начал новую серию ударов по Ирану

Сергей Добровинский
ВВС еврейского государства бьют по Тегерану и Исфахану.

Куда ЦАХАЛ наносит удары в Иране

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по объектам в Тегеране и Исфахане. Об этом официально заявили в вооруженных силах еврейского государства.

Это уже 15-я волна боевых вылетов израильской авиации для ударов по столице исламской республики с начала военной операции 28 февраля.

Ранее как минимум восемь человек погибли от удара сил Вашингтона и Тель-Авива по провинции Исфахан.

Атака США и Израиля на Иран


Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Война в Иране
7 мар
Трамп заявил о готовящемся серьезном ударе по Ирану
7 мар
Иран поразил танкер в Ормузском проливе
7 мар
Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
7 мар
Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
7 мар
Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
7 мар
Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
7 мар
Израиль ударил по главному военному университету Ирана
7 мар
Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
7 мар
БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
7 мар
Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
