Израиль начал новую серию ударов по Ирану
ВВС еврейского государства бьют по Тегерану и Исфахану.
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по объектам в Тегеране и Исфахане. Об этом официально заявили в вооруженных силах еврейского государства.
Это уже 15-я волна боевых вылетов израильской авиации для ударов по столице исламской республики с начала военной операции 28 февраля.
Ранее как минимум восемь человек погибли от удара сил Вашингтона и Тель-Авива по провинции Исфахан.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
- 7 мар
- Трамп заявил о готовящемся серьезном ударе по Ирану
- 7 мар
- Иран поразил танкер в Ормузском проливе
- 7 мар
- Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
- 7 мар
- Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
- 7 мар
- Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
- 7 мар
- Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
- 7 мар
- Израиль ударил по главному военному университету Ирана
- 7 мар
- Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
- 7 мар
- БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
- 7 мар
- Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
