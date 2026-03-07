Трамп заявил о готовящемся серьезном ударе по Ирану
Вашингтон рассматривают вариант полного уничтожения целых районов.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
США 7 марта нанесут серьезный удар по Ирану. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей», — написал американский лидер.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.
Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по объектам в Тегеране и Исфахане. Это уже 15-я волна боевых вылетов израильской авиации по Ирану.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
- 7 мар
- Иран поразил танкер в Ормузском проливе
- 7 мар
- Израиль начал новую серию ударов по Ирану
- 7 мар
- Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
- 7 мар
- Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
- 7 мар
- Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
- 7 мар
- Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
- 7 мар
- Израиль ударил по главному военному университету Ирана
- 7 мар
- Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
- 7 мар
- БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
- 7 мар
- Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
93%
