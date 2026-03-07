Трамп заявил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Вашингтон рассматривают вариант полного уничтожения целых районов.

Серьезный удар США по Ирану

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

США 7 марта нанесут серьезный удар по Ирану. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей», — написал американский лидер.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по объектам в Тегеране и Исфахане. Это уже 15-я волна боевых вылетов израильской авиации по Ирану.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Война в Иране
7 мар
Иран поразил танкер в Ормузском проливе
7 мар
Израиль начал новую серию ударов по Ирану
7 мар
Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
7 мар
Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
7 мар
Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
7 мар
Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
7 мар
Израиль ударил по главному военному университету Ирана
7 мар
Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
7 мар
БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
7 мар
Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
