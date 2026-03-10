Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
Оно может спровоцировать кислотные дожди.
Фото: 5-tv.ru
The Caspian Post: токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
Токсичное облако и выпадение опасных осадков в Центральной Азии стали следствием серии мощных взрывов на нефтехранилищах в Тегеране. Об этом сообщает The Caspian Post.
Согласно имеющимся сведениям, в результате пожаров на складах нефтепродуктов в атмосферу попало критическое количество вредных соединений. В том числе оксиды азота, серы и углеводородные фракции.
Прогнозы метеорологов на 9 марта указывают на неблагоприятные условия в Казахстане, где сочетание тумана, безветрия и температурной инверсии способствует накоплению продуктов горения у поверхности земли.
В связи с угрозой ухудшения экологической обстановки эксперты настоятельно рекомендуют населению сократить время пребывания на открытом воздухе и отказаться от физических нагрузок на улице.
Особую осторожность следует проявлять людям, страдающим аллергическими реакциями, а также заболеваниями дыхательной системы и сердца. Им советуют всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Движение токсичного облака может спровоцировать кислотные дожди. Подобные осадки крайне опасны для здоровья, так как способны вызывать химические раздражения кожи и серьезные поражения органов дыхания при вдыхании паров.
