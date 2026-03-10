Главы России и Ирана обсудили эскалацию конфликта и гуманитарную помощь в условиях обострения военных действий.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, которая осложнилась военной операцией США и Израиля против Ирана.
Как указано в сообщении Кремля, Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в отношении необходимости скорейшей деэскалации конфликта. Президент России подчеркнул важность решения кризиса исключительно политическими средствами.
«Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», — сказано в сообщении.
Этот разговор стал вторым за несколько дней. На прошлой неделе, 6 марта, Путин уже общался с Пезешкианом, выражая соболезнования в связи с трагическими последствиями военных ударов США и Израиля, в результате которых погибли высшие иранские лидеры, включая верховного аятоллу Али Хаменеи.
Тогда же российский президент выразил солидарность с иранским народом и семьями жертв.
Атака США и Израиля на Иран
Конфликт на Ближнем Востоке значительно обострился после того, как 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Одним из первых масштабных ударов стало уничтожение нескольких ключевых фигур иранского руководства. В числе погибших — верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные представители. Официальное подтверждение смерти Хаменеи было сделано утром 1 марта. В ответ Иран объявил о сорокадневном трауре.
Как стало известно, в ответ на агрессию США и Израиля Корпус стражей исламской революции (КСИР) инициировал операцию «Правдивое обещание», в рамках которой иранские силы нанесли удары по военным объектам США в ряде стран Персидского залива, а также по территории Израиля.
