Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Страна заявила о своей нейтральности в вопросе конфликта в Иране.

Какие отношения у США и Швейцарии — последние новости

Фото: Zuma/ТАСС

Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков

Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве, отметив свой нейтралитет в вопросе конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступило правительство страны.

Пролеты ожидались 15 марта.

Война Израиля и США с Ираном

Утром 28 февраля власти США и Израиля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер республики Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. 

В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также объекты на территории Израиля. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Румыния дала согласие на размещение военных сил США на своей территории.

Тема:
Война в Иране
