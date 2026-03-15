ПВО России уничтожила 113 украинских беспилотников за шесть часов

Наибольшее число аппаратов перехватили в приграничных районах.
Фото: Река Александр/ТАСС
Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Наибольшее количество целей зафиксировали над Брянской областью, где расчеты ПВО уничтожили 73 летательных аппарата. Еще 18 дронов перехватили над Московским регионом, при этом 14 из них двигались в направлении столицы.
Кроме того, семь беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Калужской области. Над Смоленской областью средства противовоздушной обороны уничтожили шесть аппаратов, еще пять — над Курской областью.
Отдельные случаи перехвата также зафиксировали в других регионах. По одному беспилотнику сбили над территориями Белгородской, Тверской и Ярославской областей. Еще один аппарат уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае после падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты уничтоженного дрона повредили две линии высоковольтной электропередачи.
61%
