Секретный дрон-разведчик США аварийно сел в Греции
Беспилотник участвовал в военной операции в Иране.
Фото: 5-tv.ru
MWM: секретный американский БПЛА-разведчик RQ-180 аварийно сел в Греции
Самый секретный американский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа аварийно приземлился в Греции. Об этом сообщил Military Watch Magazine со ссылкой на источники.
Беспилотник участвовал в боевой операции США против Ирана. По данным журналистов, это был высотный БПЛА высокой дальности HALE, также известный как RQ-180.
Дрон вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Лариссы в Греции в районе расположения 110-го истребительного авиационного полка. Авторы публикации процитировали очевидца — по его словам, люди на земле «лишились дара речи, заметив в небе впечатляющий самолет, который по форме и внешнему виду разительно отличался от тех воздушных суден, которые они ежедневно видят».
Эксперты отметили, что HALE, предположительно, обладает средствами наступательной радиоэлектронной борьбы, а также имеет дальность полета, сравнимую с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.
Ранее Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве.
