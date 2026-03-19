Секретный дрон-разведчик США аварийно сел в Греции

Беспилотник участвовал в военной операции в Иране.

Как американский беспилотник оказался в Греции

MWM: секретный американский БПЛА-разведчик RQ-180 аварийно сел в Греции

Самый секретный американский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа аварийно приземлился в Греции. Об этом сообщил Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Беспилотник участвовал в боевой операции США против Ирана. По данным журналистов, это был высотный БПЛА высокой дальности HALE, также известный как RQ-180.

Дрон вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Лариссы в Греции в районе расположения 110-го истребительного авиационного полка. Авторы публикации процитировали очевидца — по его словам, люди на земле «лишились дара речи, заметив в небе впечатляющий самолет, который по форме и внешнему виду разительно отличался от тех воздушных суден, которые они ежедневно видят».

Эксперты отметили, что HALE, предположительно, обладает средствами наступательной радиоэлектронной борьбы, а также имеет дальность полета, сравнимую с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.

Ранее Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве.

19 мар
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
19 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военной разведки ХАМАС Мухаммада Абу Шахлы
19 мар
«Переломный момент»: Кирилл Дмитриев оценил США удар по «Южному Парсу»
19 мар
Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115
19 мар
Захарова резко высказалась о реакции западных звезд на трагедию с детьми в Иране
19 мар
Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля
19 мар
До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
19 мар
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
19 мар
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
19 мар
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
