Арабские страны взвешивают риски: политолог о последствиях войны с Ираном

Политолог Семеновский: военные возможности арабских государств уступают иранским

Экономические последствия возможного участия Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликте с Ираном могут значительно превысить потенциальный ущерб, который эти страны способны нанести Тегерану. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил политолог Игорь Семеновский.

По его оценке, военные возможности арабских государств уступают иранским, а отсутствие общей сухопутной границы ограничивает формат возможного противостояния — преимущественно в действиях авиации и флота.

Также эксперт указал, что Иран уже демонстрировал готовность к жесткому ответу на внешнее давление, когда наносил удары по объектам в Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом он отметил, что потенциальное вовлечение других стран в конфликт, скорее всего, будет происходить с осторожностью: акцент сделают на дипломатические инструменты, экономическое давление и политические заявления, а не на прямое военное участие.

«Они будут прежде всего руководствоваться дипломатическими, экономическими рычагами, политическими заявлениями. И в меньшей степени будут вовлекаться с точки зрения военного участия», — пояснил Семеновский.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что государства Персидского залива могут приблизиться к открытому участию в противостоянии с Ираном. По данным газеты, наследный принц Саудовской Аравии рассматривает возможность вступления в конфликт, и этот шаг может стать вопросом времени.

Конфликт на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ходе ударов пострадали как военные, так и гражданские объекты, что привело к гибели представителей высшего руководства страны. В ответ Иран атаковал израильские города и американские базы в регионе.

Рост напряженности вынудил ряд государств закрыть воздушное пространство. Дополнительное давление оказал ультиматум президента США Дональда Трампа с требованием открыть Ормузский пролив, срок которого истек 23 марта.

Позднее, как писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что США располагают высокими шансами на заключение сделки с Ираном.

