В Иране призвали молодежь выйти на протест против ударов США по электростанциям

|
Дарья Бруданова
Дональд Трамп не считает атаки на гражданские объекты военным преступлением.

Жители Ирана вышли на протесы против американской агрессии

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Иране молодежь призвали объединить силы и выйти на протест против ударов США по электростанциям. Об этом сообщил телеканал CNN.

С соответствующим призывом к гражданам исламской республики обратился заместитель министра по делам молодежи и спорта страны Алиреза Рахими. По его словам, на фоне готовящегося удара по важным энергетическим объектам региона они намерены провести кампанию «Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра». В рамках нее он пригласил молодых людей выйти на улицу.

По мнению политика, в этот непростой для Тегерана час каждый независимо от политических взглядов и убеждений должен встать плечом к плечу и защитить гражданскую инфраструктуру.

В конце февраля 2026 года США совместно с Израилем нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские базы в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие другие страны Персидского залива.

Противостояние продолжается больше месяца. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет мирный договор, то он отдаст приказ уничтожить электростанции страны. По его мнению, подобные действия не являются военным преступлением, а руководство республики само виновато в гибели десятков тысяч людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

7 апр
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
7 апр
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
7 апр
Трафик в Ормузском проливе достиг максимума с начала войны
7 апр
«Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк
7 апр
Израиль усиливает атаки на Ливан
7 апр
Иран наносит удары по пригороду Тель-Авива
7 апр
Где пилот: тайны «спасательной операции» США в Иране
6 апр
Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
6 апр
Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением
6 апр
«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Я вообще не против»: Даниил Воробьев рассказал о желании дочери жить в кино
12:30
Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке
12:22
Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике
12:16
Кажутся безобидными: россиян предупредили об опасности «полезных» ссылок
12:08
«Жвачка в голове»: актер Павел Ворожцов объяснил, почему дети многое не знают
12:00
В Иране призвали молодежь выйти на протест против ударов США по электростанциям

Сейчас читают

СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео