Политолог Низар Фарсах: Израиль всегда стремился к уничтожению Ирана

Тель-Авив ждал возможности нанести удар и надеялся добиться своей цели с помощью США.
Фото, видео: Reuters/Nathan Howard
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль всегда хотел уничтожить Иран, и видел в сотрудничестве с США шанс получить желаемое. Поэтому стране не интересно свершившееся накануне перемирие, ей выгодно продолжение войны. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал политолог и востоковед Низар Фарсах. В итоге победу в противостоянии одержал Тегеран. В частности, за счет подскочивших цен на нефть.
«Несмотря на серьезные разрушения в Иране, страна, вероятно, сможет компенсировать потери за счет роста цен на нефть. Были перебои в поставках, разрушены нефтеперерабатывающие заводы, производство пострадало. Поэтому, скорее всего, высокие цены на нефть сохранятся надолго, что принесет Ирану дополнительные доходы», — заявил эксперт.
Прямо сейчас Иран продвигает идею совместного с Оманом официального управления проходом через Ормузский пролив. Более того, государства намерены взимать сборы с судов за пересечение этого пути. Фарсах уверен, это тоже можно считать достижением. Если сравнивать ситуацию до и после войны, Иран получил определенные выгоды, пусть и ценой больших потерь.
По мнению политолога, израильская сторона понимала, что не осилит войну с Ираном без Соединенных Штатов, а потому стремились начать вооруженный конфликт. Тель-Авив убеждал одного американского президента за другим пойти на этот шаг. Когда это произошло, они знали, что нужно извлечь максимум.
«Их цель — не просто смена режима, а фактически уничтожение Ирана. После 7 октября израильтяне решили, что политика сдерживания противников больше неприемлема, и что необходимо уничтожать врагов, и что для безопасности страны нужна фактически полная гегемония Израиля в регионе», — сказал Фарсах.
Как отметил эксперт, даже член правительства Нафтали Беннет публично предупредил, что после «уничтожения шиитского режима в Иране» Израиль займется суннитским режимом в Турции. Именно такая агрессивная политика и является курсом Тель-Авива. Страна будет стремиться к срыву перемирия, втягиванию Штатов обратно в конфликт, делать все для продолжения войны. Потому что Израиль, скорее всего, и понесет наибольшие потери от этой ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими способами Тегеран компенсирует нанесенный США и Израилем ущерб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
75%
Нашли ошибку?