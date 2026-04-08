Небо семи стран Ближнего Востока открыто в результате перемирия США и Ирана

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 72 0

Воздушное пространство Сирии, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана доступно для полетов.

Небо каких стран открыто после перемирия США с Ираном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

На фоне двухнедельного перемирия между США и Ираном воздушное пространство семи государств Ближнего Востока вновь стало доступным для полетов.

В число стран с открытым небом вошли Сирия, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. При этом над территориями Израиля, Ирана, Кувейта и Бахрейна воздушное пространство по-прежнему остается закрытым.

Договоренность о двухнедельном прекращении огня была достигнута в ночь на 8 апреля. Ключевым условием стало открытие Ираном Ормузского пролива для безопасного судоходства.

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана. Стратегия блицкрига провалилась, и стороны оказались втянуты в затяжное противостояние, кульминацией которого стало нынешнее шаткое перемирие.

Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном запланирован на 10 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль присоединился к договоренности о временном прекращении огня на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

