Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ

При этом метро и МЦК будут работать дольше.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Собянин: в пасхальную ночь работа метро и МЦК будет продлена
В ночь на 12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут работать для входа пассажиров вплоть до 02:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Градоначальник уточнил, что в светлый праздник Пасхи 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30. Кроме того, горожане и гости столицы смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.
«На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11», — подчеркнул мэр Москвы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что нужно знать в преддверии Пасхи. К примеру, известна норма съеденных вкусностей на Пасху — не более трех яиц и до 150 граммов кулича. Также химик рассказала, что категорически нельзя окрашивать яйца гуашью, так как токсичные соединения могут проникнуть в яйцо даже через скорлупу. Вместо этого можно использовать капусту.
