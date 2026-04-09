Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Сергей Собянин: в пасхальную ночь работа метро и МЦК будет продлена

В ночь на 12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут работать для входа пассажиров вплоть до 02:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что в светлый праздник Пасхи 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30. Кроме того, горожане и гости столицы смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.

«На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нужно знать в преддверии Пасхи.

