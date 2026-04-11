Ракеты пока не летают: как Тегеран возвращается к жизни во время перемирия

Жизнь в Тегеране начала восстанавливаться после конфликта

Обстановка в Тегеране после 40 дней конфликта Ирана с Израилем и США постепенно налаживается. Эксклюзивной информацией с 5-tv.ru поделился корреспондент портала Al Mayadeen Ахмад Бахрани.

Журналист отметил, что город после потрясений возвращается к привычному ритму: на улицах становится спокойнее, а тишина воспринимается как признак восстановившегося чувства безопасности.

«Город снова живет, Тегеран изменился, жизнь возвращается в привычное русло. Люди снова на улицах», — заявил местный житель.

Горожане также выразили надежду, что в случае долгосрочного перемирия и снятия с Ирана ограничений экономика и бизнес «оживут», а уровень жизни в стране улучшится.

«Многие надеются, что бизнес, который сейчас приостановлен или закрыт, вскоре восстановится. Есть надежда, что этот год станет благополучным для всего народа Ирана», — подчеркнул еще один житель Тегерана.

По словам Ахмада Бахрани, в настоящий момент все взгляды обращены к Исламабаду, где пройдет встреча Ирана и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вашингтон принял предварительные условия Тегерана перед переговорами в Пакистане. Сама встреча делегаций пройдет в отеле «Серена».

