Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы

Масленица в России в 2026 году будет отмечаться с 16 по 22 февраля. Это целая неделя народных гуляний, которая предшествует Великому посту и в православной традиции называется Сырной седмицей. В это время мясо уже не едят, но молочные продукты, масло, сыр и блины по-прежнему разрешены.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Масленица — один из самых древних праздников, сохранивших языческие корни и при этом прочно вошедших в христианский календарь. Каждый день недели имеет свое название, смысл и устоявшиеся обычаи. Как принято проводить Масленицу день за днем — читайте в материале 5-tv.ru.

Понедельник — Встреча

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Первый день Масленичной недели называется Встречей. С этого момента праздник официально начинается. В старину в этот день завершали подготовку: украшали дворы, делали соломенное чучело Масленицы — символ уходящей зимы.

В понедельник хозяйки пекли первые блины. По традиции первый блин нередко отдавали нуждающимся или поминали усопших. День проходил спокойно, без шумных гуляний — впереди была вся неделя веселья.

Что можно делать в первый день Масленицы:

Заниматься приготовлением праздничной еды;

Веселиться на свежем воздухе, кататься на санках;

Звать гостей и устраивать первые застолья.

Что нельзя делать в первый день Масленицы:

Ссориться с близкими — день должен быть радостным;

Пренебрегать подготовкой — считается, что неуважение к Масленице может принести невезение.

Вторник — Заигрыш

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Вторник назывался Заигрышами. Это был день знакомств, молодежных забав и игр. Парни и девушки катались с горок, участвовали в уличных развлечениях, присматривались друг к другу. Считалось, что знакомства, завязавшиеся на Масленицу, могут привести к свадьбе после Пасхи.

В этот день продолжали угощать блинами, приглашали гостей и выходили на первые народные гулянья.

Что можно делать во второй день Масленицы:

Организовывать массовые гуляния;

Играть в традиционные игры (катание на санках, перетягивание каната);

Встречаться с друзьями и знакомиться.

Что нельзя делать во сторой день Масленицы:

Ссориться или проявлять агрессию — это день радости и веселья;

Игнорировать гостей или домашних — гостеприимство особенно важно.

Среда — Лакомка

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Среда известна как Лакомка. По традиции именно в этот день теща приглашала зятя на блины, демонстрируя расположение и гостеприимство. Столы накрывали особенно щедро — с разными начинками, сладостями и угощениями.

Лакомка символизировала примирение и укрепление семейных связей. Считалось, что хорошие отношения, заложенные в этот день, сохранятся надолго.

Что можно делать в третий день Масленицы:

Устраивать обильные угощения;

Делать подарки и помогать нуждающимся;

Начинать подготовку к воскресным «прощаниям с Масленицей».

Что нельзя делать в третий день Масленицы:

Жадничать и отказывать гостям;

Затевать ссоры в семье — день щедрости и согласия.

Четверг — Разгуляй

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

С четверга начиналась Широкая Масленица. Этот день назывался Разгуляй и считался самым шумным и веселым. С этого момента откладывали хозяйственные дела и полностью отдавались празднику.

Проходили массовые гулянья, ярмарки, катания на санях, народные игры, хороводы. В старину устраивали кулачные бои — как символ силы и удали, хотя сегодня эта традиция осталась лишь в исторических описаниях.

Что можно делать в четвертый день Масленицы:

Участвовать в уличных гуляньях;

Организовывать веселые игры и забавы;

Печь большие порции блинов для всех соседей.

Что нельзя делать в четвертый день Масленицы:

Обидеть слабого или животное — в этот день нужно проявлять заботу и радость;

Отказываться от участия в общих празднествах.

Пятница — Тещины вечерки

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В пятницу наступала очередь зятя принимать гостей. День назывался Тещины вечерки — теперь зять приглашал тещу к себе и угощал блинами в ответ. Считалось, что чем радушнее прием, тем крепче будут семейные отношения.

Этот день подчеркивал важность уважения и взаимности между родственниками.

Что можно делать в пятый день Масленицы:

Проводить время с родными, особенно со старшими членами семьи;

Угощать гостей и ближних.

Что нельзя делать в пятый день Масленицы:

Игнорировать родственников или обижать их;

Отказывать в гостеприимстве.

Суббота — Золовкины посиделки

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Суббота была посвящена женской части семьи и называлась Золовкины посиделки. Молодая жена приглашала в гости родственниц мужа — золовок и других близких. Устраивались посиделки с чаепитием, блинами и разговорами.

Этот день помогал наладить отношения в семье и укрепить родственные связи.

Что можно делать в шестой день Масленицы:

Проводить время с родственницами и соседками;

Печь блины и участвовать в коллективных развлечениях.

Что нельзя делать в шестой день Масленицы:

Ссориться или проявлять зависть;

Пренебрегать семейными традициями.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью и спокойной душой.

Что можно делать в седьмой день Масленицы:

Прощать и просить прощения;

Устраивать прощальные гуляния;

Подводить итог недели, делиться радостью с близкими.

Что нельзя делать в седьмой день Масленицы:

Держать обиды и злость;

Нарушать пост, если он начинается после Масленицы.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Кульминацией праздника становилось сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и ожидание весны. После этого веселье завершалось, а уже на следующий день начинался строгий пост.

Главное о Масленице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Масленица — это не только блины и гулянья, но и время примирения, общения с близкими и подготовки к важному духовному периоду. Каждый день недели имеет свой смысл, а соблюдение традиций помогает сохранить связь с культурой и историей.

Это праздник, который учит радоваться простым вещам, быть щедрыми и внимательными друг к другу — прежде чем на смену веселью придет тишина Великого поста.

