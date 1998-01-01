Кремль сожалеет из-за принятия ООН резолюции о «милитаризации Крыма»

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Россия выражает несогласие с решением Генассамблеи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 164

Россия в корне не согласна с решением Генассамблеи ООН, которая 17 декабря приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Мы глубоко сожалеем в этой связи, — сказал он в разговоре с журналистами.

Также Песков в очередной раз подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления жителей полуострова.

— Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави, — подытожил представитель Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал, что за принятие резолюции Украины о милитаризации Крыма проголосовали представители 66 стран, входящих в ООН. Еще 72 государства воздержались, а 19, в свою очередь, не поддержали документ, обвиняющий Москву в инциденте в Керченском проливе от 25 ноября. По мнению представителей Незалежной, Россия разместила на полуострове «слишком много войск». В Совфеде принятие резолюции сочли очередной попыткой давления.

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