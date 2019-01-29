Лопату не убираем: Синоптики обещают холодный и снежный март

Ранней весны не будет, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в своем интервью «Российской газете». По его словам, в центральных регионах страны февраль и март ожидаются крайне изменчивыми, будут как морозы, так и периоды оттепелей.

Также Вильфанд расстроил тех, кто ждал раннего схода снега. Сугробы вряд ли уйдут раньше первой недели апреля — в это время обычно начинает таять снег в Центральной Росси. Более того, нас ожидает нарастание снежного покрова, который и в январе был большим

— Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут, — сообщил специалист.

В отличие от марта, от января в России не принято ждать приятной погоды, но первый месяц 2019-го все равно удивляет своей щедростью на снегопад. Так, на столицу обрушилось такое количество осадков, что синоптики заговорили о погодном рекорде последних 70-ти лет, аэропорты начали отменять рейсы, а дороги заполнились пробками. Немилосердна погода и к регионам — в Тамбове под тяжестью снега провалилась крыша дома. В свою очередь, неунывающие петербуржцы нашли способ подшутить над непогодой и горами снега — в Северной столице предложили измерять сугробы в Филиппах Киркоровых. Сам маэстро идею тоже оценил.

Ранее Пятый канал публиковал репортаж о суровой январской погоде.