«Не обращаем внимания» — Небензя об угрозе новых антироссийских санкций

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Постоянный российский представитель в ООН рассказал журналистам, что западные страны постоянно говорят о дополнительных ограничениях против России и это уже не вызывает беспокойства.

Фото: Twitter @небензя

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 197

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал, как российская сторона расценивает вероятность введения новых санкций. Напомним, в ряде иностранных СМИ появилась информация, что США и Евросоюз готовят дополнительный пакет антироссийских санкций в ответ на инцидент в Керченском проливе. Слова постпреда приводит РИА Новости.

— Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания, — объяснил Небензя.

По словам дипломата, Россия находится под давлением последние четыре года и это уже не вызывает беспокойства. Новый пакет санкций против России анонсировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В конце января он заявил, что страны запада изучают возможные варианты новых ограничений России в ответ на инцидент в Керченском проливе. Главное требование — освободить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Венесуэле.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 197
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