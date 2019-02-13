Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал, как российская сторона расценивает вероятность введения новых санкций. Напомним, в ряде иностранных СМИ появилась информация, что США и Евросоюз готовят дополнительный пакет антироссийских санкций в ответ на инцидент в Керченском проливе. Слова постпреда приводит РИА Новости.

— Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания, — объяснил Небензя.

По словам дипломата, Россия находится под давлением последние четыре года и это уже не вызывает беспокойства. Новый пакет санкций против России анонсировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В конце января он заявил, что страны запада изучают возможные варианты новых ограничений России в ответ на инцидент в Керченском проливе. Главное требование — освободить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Венесуэле.