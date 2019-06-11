«У меня на альфонсов нюх»: Бузова назвала три признака корыстных мужчин

, 6:25 Фото 977

Ведущая заявила, что может легко вычислить нечестного мужчину благодаря своему богатому жизненному опыту.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 480

Известная российская телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что примет участие в очередном романтическом проекте. По сюжету телешоу, за сердце теледивы будут бороться мужчины со всей России, а если ни один из них так и не покорит светскую красавицу, в ЗАГС ей придется идти с Тимуром Батрутдиновым, завоевать любовь которого в программе попробуют девушки с разных уголков страны.

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Заявление звезды о съемках в очередном романтическом проекте несколько насторожило ее подписчиков. Певица уже не раз делилась с ними своим печальным опытом из личной жизни и даже пыталась найти вторую половинку на шоу «Замуж за Бузову», однако участие в передаче не дало никаких результатов. Одиночество светской львицы по-прежнему вызывает у ее фанатов множество вопросов.

Одна из подписчиц теледивы отметила, что Бузовой уже приходилось сталкиваться с «альфонсами» и спросила, не боится ли ведущая натолкнуться на одного из них снова.

«Оль, смените название тогда. А то как вы лодку назовете, так она и поплывет. Опять одни альфонсы понабегут», — цитирует девушку ФАН.

В ответ на комментарий поклонницы Бузова рассказала, что уже научилась отличать нечестных мужчин от порядочных. Богатый жизненный опыт помог светской львице выделить несколько признаков «альфонсов», которые смогут уберечь женщин от отношений, заранее обреченных на провал.

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«У меня на альфонсов уже нюх. Я их издалека вижу. Три основные признака: красивое тело, пресс и вода в уши», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru Ранее 5-tv.ru рассказывал о возлюбленном Ольги Бузовой.

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