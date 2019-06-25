Бузова предложила работу футболисту Глушакову, ушедшему из «Спартака»

Футболист Денис Глушаков, выступавший за «Спартак» с 2013 года, опубликовал в Instagram новый пост, в котором сообщил, что находится в поиске работы. Футбольный клуб объявил о расторжении контракта со спортсменом, и он отправился в свободное плавание.

На запись полузащитника откликнулись многие пользователи, в том числе звезды спорта и российского шоу-бизнеса. Певица и ведущая Ольга Бузова написала в комментариях, что нуждается в хорошем операторе. Хоккейный клуб «Авангард» предложил футболисту работу в качестве SMM-менеджера, а защитник женской сборной России по футболу Ксения Коваленко иронично намекнула, что Глушаков может себя попробовать в женском футболе.

«Можешь к нам пойти, в женский», — написала спортсменка.

Instagram @glushak8

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Вслед за звездами подписчики Глушакова начали тоже предлагать полузащитнику работу.

«Стажером пойдешь ко мне?»

«Охранником в „Пятерочку“».

«Банщиком иди! Это ты можешь», — написали фолловеры.

Многие отметили, что наиболее неожиданным было предложение ведущей Ольги Бузовой. Впрочем, пока оно осталось без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком разводе Глушакова с супругой Дарьей.