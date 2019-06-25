Бузова предложила работу футболисту Глушакову, ушедшему из «Спартака»

, 18:23 Фото 62

На своей странице Instagram спортсмен сообщил, что находится в поиске нового места трудоустройства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @glushak8

Тема:
Ольга Бузова 499

Футболист Денис Глушаков, выступавший за «Спартак» с 2013 года, опубликовал в Instagram новый пост, в котором сообщил, что находится в поиске работы. Футбольный клуб объявил о расторжении контракта со спортсменом, и он отправился в свободное плавание.

На запись полузащитника откликнулись многие пользователи, в том числе звезды спорта и российского шоу-бизнеса. Певица и ведущая Ольга Бузова написала в комментариях, что нуждается в хорошем операторе. Хоккейный клуб «Авангард» предложил футболисту работу в качестве SMM-менеджера, а защитник женской сборной России по футболу Ксения Коваленко иронично намекнула, что Глушаков может себя попробовать в женском футболе.

«Можешь к нам пойти, в женский», — написала спортсменка.

Instagram @glushak8

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

Вслед за звездами подписчики Глушакова начали тоже предлагать полузащитнику работу.

«Стажером пойдешь ко мне?»

«Охранником в „Пятерочку“».

«Банщиком иди! Это ты можешь», — написали фолловеры.

Многие отметили, что наиболее неожиданным было предложение ведущей Ольги Бузовой. Впрочем, пока оно осталось без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком разводе Глушакова с супругой Дарьей.

Тема:
Ольга Бузова 499
24 июн
Что значит фирменный жест Ольги Бузовой — эксперт по распознаванию эмоций
24 июн
Ольга Бузова поздравила петербургских выпускников — фото
23 июн
«Показалось, что беременна»: Бузова запутала поклонников новой публикацией
22 июн
Фото: Ольга Бузова предложила фанатам выбрать лучший ракурс своих ягодиц
21 июн
«В Кремль без штанов»: Бузова в боди и на каблуках предстала перед выпускниками
19 июн
Как Ольга Бузова одолела Ксению Собчак — хроника конфликта
19 июн
Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска
18 июн
Почему Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова так и не стали парой
18 июн
«Пакли!»: В сети обрушились на Ольгу Бузову за грязные волосы — видео
16 июн
«Сколько у нее пальцев?»: Новое фото Бузовой вызвало вопросы у фанатов

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

19:45
«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин
19:30
Россия выдвинула Слуцкого на должность вице-спикера ПАСЕ
19:17
Погибшая на Волге певица Юлия Гольдина могла ждать ребенка
19:02
Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани — страшные кадры
18:55
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
18:49
Поклонники восхищены изумительной фигурой 33-летней дочери Винокура — фото

Сейчас читают

«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой
«Ксерокопия мамы»: Трехлетняя дочь Бородиной рассказала, кем станет в будущем
Скончалась народная артистка Алла Покровская

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге