Синоптики сообщили, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

С 15 июля в центральные регионы России начнет возвращаться летняя погода, об этом ТАСС сообщил Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С началом новой недели в центре европейской части страны установится комфортная температура — от 20 до 25 градусов. До этого температурный показатель был на 5-7 градусов был ниже нормы. При этом синоптики ожидают пасмурную погоду.

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В среду, 17 июня, прогнозируются сильные дожди и усиление ветра с приходом циклона с юга. Ночные температуры также повысятся и вернутся в летнюю норму. Наступление жаркой погоды синоптики прогнозируют в последней декаде июля и началу августа.

« По всем оценкам, и в третьей декаде июля, и в течение всего августа будут жаркие периоды, когда дневная температура будет от 25 до 30 градусов. Погода до конца лета будет неоднородной, с периодами потепления и похолодания» , — заявил Вильфанд.

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