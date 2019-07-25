В компании задержанного СБУ танкера рассказали о судьбе российского экипажа

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Представитель организации «Альтомар Шиппинг», которой принадлежит Nika Spirit, прокомментировал инцидент, произошедший в порту Измаил в Одесской области.

Фото : Ukraine/ Handout via REUTERS

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 253

Представитель компании «Альтомар шиппинг», которой принадлежит задержанный Службой безопасности Украины танкер Nika Spirit, ранее носивший имя Neyma, в интервью ФАН рассказал о судьбе российского экипажа. По словам источника, судно уже направляется домой.

«Да, это наш „пароход“. С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо. Претензий и вопросов к экипажу не было», — отметили в компании «Альтомар шиппинг».

Причины, по которым российский танкер оказался в украинском порту, собеседнику агентства неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в четверг, 25 июля, задержали в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. На задержанном судне был произведен обыск, изъяты документы, а также проведен опрос членов экипажа.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 253
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СБУ задержала российский танкер в Одесской области
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