Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице. Сейчас молодой человек находится в Греции и, по его словам, очень скучает по знаменитости, сообщает Teleprogramma.pro.

«У нас с Олей все сложно. Тем более она сейчас занимается проектом „План Б“, на который согласилась давно, еще до того, как мы сблизились», — отметил Олег Майами.

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Музыкант добавил, что пока не готов раскрыть все карты по поводу их романа с ведущей. Когда Бузова вернется с Бали, то они обо всем расскажут. Однако звезда «Дома-2» отметил, что в последнее время очень привязался к Ольге.

Во всяком случае, как признался Майами, сейчас на первом месте для него стоит творчество, а потом уже отношения. Тем не менее многие известные девушки мечтают, чтобы Олег обратил на них внимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заинтриговала снимком с незнакомцем.