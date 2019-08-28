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Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре

, 21:03 Фото 230

Родственница звезды стала лицом рекламной кампании известного шампуня и не смогла избежать сравнений с Ольгой.

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Фото, видео : Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова 580

Несмотря на ссору со знаменитой старшей сестрой, карьера Анны Бузовой, похоже, идет в гору. На днях девушка стала лицом рекламной кампании шампуня известного бренда, о чем поспешила похвастаться в соцсетях.

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«Я так долго этого ждала, так нервничала, так переживала, что вот, настал тот день, и я не могу подобрать слов! Пишу, улыбаюсь, внутри так волнительно и тепло одновременно», — призналась Анна на своей странице в Instagram.

Instagram @annabuzova

Большинство фанатов, внимательно следящих за тем, что делает сестра Ольги Бузовой, порадовались за Анну и пожелали ей дальнейших успехов. Однако сравнения со звездной родственницей были неизбежны. Некоторые даже обвиняют девушку в намеренном подражании певице — например, в прическе.

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«А вы не боитесь, что такие выгодные рекламные проекты благодаря знаменитой сестре еще больше отдалят вас друг от друга? Тем более что вы всегда говорили про нежелание этим заниматься, шоу-бизнес типа не для вас?»

«Анна красивее Ольги. У Бузовой есть все, у Анны ничего. Аня, у тебя хоть квартира-то есть? Ответь, очень интересно!»

«Хоть одна из сестер милая и одетая».

«Да, красивая, и нет мании величия в отличие от сестры», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сестры Бузовы рассорились более полугода назад во время совместной поездки во Францию, где Ольга праздновала свой день рождения. Назад они возвращались уже разными рейсами, и отписались друг от друга в соцсетях. Свой разлад ни Ольга, ни Анна не комментируют, однако участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев выдвинул свои версии, почему девушки перестали общаться.

Тема:
Ольга Бузова 580
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