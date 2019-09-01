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Фанаты ожесточенно обсуждают новый лук Бузовой, в котором она пришла в ресторан

, 5:31 Фото 16

Телеведущая выложила в сеть фото, на котором позирует в необычном наряде.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 584

Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила фото, на котором хвастуется ярким нарядом в модном московском ресторане. На снимке 33-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в бежевом удлиненном двубортном жакете с глубоким декольте. Под ним вырисовывается ничем не прикрытый кружевной бюстгальтер.

«Я дома. Я вдыхаю полной грудью воздух, и я счастлива!» — написала Ольга Бузова под публикацией.

Instagram @buzova86

«Богатство» поющей телеведущей, именно так она назвала своих подписчиков, отреагировало на ее лук весьма неоднозначно. Пользователи начали очень бурно и в некоторых случаях даже нецензурно обсуждать ее образ.

«А топик слабо было надеть? Нарядилась, как на ******»;

«Когда купила красивое белье, а показать некому»;

«Давайте скинемся, народ. Оленьке на одежду уже не хватает, маечку купим!»

«Деградация!» — пишут пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Бузову подняли на смех подписчики.

Тема:
Ольга Бузова 584
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