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«Вплоть до ареста»: адвокат пояснил, чем грозят Бочкаревой регулярные неявки в суд

, 13:37 Эксклюзивное интервью 128

Звезда сериала «Счастлива вместе», пойманная с кокаином, во второй раз не пришла на слушание административного дела из-за ее отказа от медосвидетельствования.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

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Актриса Наталья Бочкарева дважды проигнорировала заседание суда по административному делу, заведенному на кинозвезду после отказа от медосвидетельствования 28 сентября. Тогда автомобиль, которым управляла артистка, остановили в Москве.

В ходе общения с автоледи, инспекторы ДПС учуяли запах алкоголя, исходивший от знаменитости и предложили ей пройти процедуру медосвидетельствования, от которой Бочкарева отказалась. На артистку было составлен административный протокол. Кроме того, при досмотре у кинозвезды было найдено 0, 69 граммов кокаина. На женщину завели уголовное дело по статье «Хранение наркотиков». Сажать в СИЗО Бочкареву не стали, отпустили под подписку о невыезде.

Первый раз знаменитость не явилась в суд 15 октября, после чего заседание перенесли на 18 октября. Однако и сегодня Бочкарева не пришла на слушание. Несмотря на это, актрису лишили водительских прав сроком на один год восемь месяцев.

Впереди у Бочкаревой разбирательство по уголовному делу. 5-tv.ru поинтересовался у адвоката Алексея Крюкова, чем может грозить актрисе регулярные неявки в суд.

«Когда не является человек в суд, то у суда появляется возможность либо осуществить принудительный привод данного человека, то есть судебные приставы ее принудительно привезут. Либо объявить этого человека в розыск — сначала в местный, потом в федеральный. Ну и, соответственно, когда человека этого найдут, то право у суда появляется об изменении меры пресечения», — рассказал юрист.

Адвокат добавил, что мера пресечения может быть от домашнего ареста до реального заключения под стражу.

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