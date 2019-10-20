Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео из гостиничного номера в Казани, куда прибыла на гастроли. На нем певица сидит в постели, закутавшись по грудь в одеяло.

«Наконец-то я добралась до отеля и сейчас буду отдыхать, чтобы вечером дать офигенный концерт для всех моих людей в Казани», — сказала на камеру звезда.

Попутно телезвезда сделала несколько движений левой рукой. На ней внимательные поклонники разглядели подозрительное кольцо.

«Неужели никто не заметил новое колечко на безымянном пальце Оли?»

«У нее уже давно это кольцо, после съемок „Плана Б“ появилось»;

«Это новое кольцо. После Бали у нее с зеленым камнем, а тут явно видно, что белый камень», — пустились в обсуждение подписчики.

Instagram @buzova86

Любители сплетен предположили, что на пальце Бузовой ничто иное как помолвочное кольцо. Фанаты давно подозревают, что у Ольги роман с блогером Давидом Манукяном. Теперь они уверены, что ухажер сделал ей предложение руки и сердца. Этот слух некстати подогрел сам Манукян. В тот же день он оставил в Instagram влюбленный «смайлик» под фотографией певицы из гостиничного номера.

Единственное, о чем за время построения теорий забыли фолловеры, это о руке певице. Известно, что в России помолвочное кольцо, как и обручальное, принято носить на правой. Впрочем, не исключено, что романтические отношения Бузовой и Манукяна еще порадуют поклонников приятной новостью о настоящей помолвке.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото с Бузовой в кустах в одном полотенце заинтриговало поклонников телезвезды.