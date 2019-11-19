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Жириновский жестко высказался о желании Бузовой продавать алкоголь

, 14:13 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 123

Лидер ЛДПР считает, что влиятельные медийные персоны должны вести пропаганду здорового образа жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Ольга Бузова 683

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко высказался о желании Ольги Бузовой продавать алкоголь. Недавно появились слухи о том, что певица собирается запустить в производство линейку алкогольной продукции под собственным именным брендом. Так на прилавке могут появиться: Buzbeer, Buzvodka, Buzwhiskey и другие спиртосодержащие напитки.

Владимир Жириновский считает, что такая влиятельная медийная персона, как Ольга Бузова (в Instagram на нее подписаны 16,5 миллиона фолловеров) должна вести пропаганду здорового образа жизни.

«Надо проводить антиалкогольную пропаганду. Одна известная певица Ольга Бузова собирается выпускать напитки. Наоборот, обратись через свой блог: „Не надо пить, не надо курить“. А они: „Вот, у меня будет столько виски, коньяка…“ Нет государственного мышления, выпускают то, что пользы не приносит», — заявил политик.

Высказывание лидера ЛДПР в адрес собственного бизнеса Ольга Бузова пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении».

Тема:
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