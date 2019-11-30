  1. Пятый канал
  4. С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг

С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг

, 17:31 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 48

Звезды российского шоу-бизнеса выразили восхищение мужеством 16-летнего мальчика, который спас девятилетнюю девочку от насильника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 35

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразили благодарность 16-летнему Вячеславу Дорошенко из Иркутска, которому хватило мужества предотвратить трагедию. Вместе с Глебом Сизых мальчик спас девятилетнюю девочку от насильника, который затащил малышку в машину.

Звезды отметили, что такой самоотверженный поступок школьника, несомненно, внушает гордость и восхищение. По словам Гурцкой, такие бесстрашные дети заставляют верить в светлое будущее страны.

«Хочу сказать вам огромную благодарность, хочу вам сказать „спасибо“ за то, что вы сделали, сказать вам свое восхищение за то, что вы спасли ребенка. <…> Можно сказать, что вы — герои, вы настоящие. Огромная благодарность вашим родителям за вас. Когда есть такие ребята в нашей замечательной стране, мы ничего не боимся», — отметила артистка.

Пригожин присоединился к другим знаменитостям, которые уже оценили выдающийся поступок школьника из Иркутска. На своей странице в Instagram он поблагодарил мужественного мальчика и его единомышленника — Глеба Сизых. По мнению продюсера, молодые люди заслужили звание героев.

«Этот худенький мальчишка вместе с 28-летним парнем не побоялись броситься в погоню за негодяем, который затолкал девочку в свою машину… Невероятная история спасения и мужества!» — восхитился муж певицы Валерии.

Instagram @prigozhin_iosif

В знак благодарности иркутскому герою организаторы поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пригласили его на бой, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Будучи одним из специальных гостей турнира, мальчик был удостоен чести вручить победителю чемпионский пояс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 35
30 нояб
«Такие поступки нужно поощрять»: Бледанс о подвиге иркутского школьника
30 нояб
«Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым
30 нояб
«Нокаут — это самое легкое»: боксер Денис Лебедев о проигрыше Кокляева
30 нояб
Боец ММА Рамазан Эмеев объяснил, почему Кокляев проиграл Емельяненко
30 нояб
Валуев горячо поблагодарил иркутского школьника за спасение девочки от насильника
30 нояб
«Побольше бы нам таких героев»: Билли Новак о подвиге Дорошенко и Сизых
30 нояб
Природная скромность: Запашный об иркутском мальчике-герое, спасшем девочку от педофила
30 нояб
«Настоящий герой»: Федор Рыжов высоко оценил подвиг иркутского школьника
30 нояб
«Нужно отмечать такие примеры»: Шлеменко похвалил иркутского школьника-героя
30 нояб
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за главный бой года

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

17:54
Оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram
17:42
Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры
17:31
С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг
17:21
Доцента Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы
17:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
16:47
Ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео

Сейчас читают

Ответочка Галкину: Киркоров показал свой вагон для турне со спальней и душем
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]