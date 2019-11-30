С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразили благодарность 16-летнему Вячеславу Дорошенко из Иркутска, которому хватило мужества предотвратить трагедию. Вместе с Глебом Сизых мальчик спас девятилетнюю девочку от насильника, который затащил малышку в машину.

Звезды отметили, что такой самоотверженный поступок школьника, несомненно, внушает гордость и восхищение. По словам Гурцкой, такие бесстрашные дети заставляют верить в светлое будущее страны.

«Хочу сказать вам огромную благодарность, хочу вам сказать „спасибо“ за то, что вы сделали, сказать вам свое восхищение за то, что вы спасли ребенка. <…> Можно сказать, что вы — герои, вы настоящие. Огромная благодарность вашим родителям за вас. Когда есть такие ребята в нашей замечательной стране, мы ничего не боимся», — отметила артистка.

Пригожин присоединился к другим знаменитостям, которые уже оценили выдающийся поступок школьника из Иркутска. На своей странице в Instagram он поблагодарил мужественного мальчика и его единомышленника — Глеба Сизых. По мнению продюсера, молодые люди заслужили звание героев.

«Этот худенький мальчишка вместе с 28-летним парнем не побоялись броситься в погоню за негодяем, который затолкал девочку в свою машину… Невероятная история спасения и мужества!» — восхитился муж певицы Валерии.

Instagram @prigozhin_iosif

В знак благодарности иркутскому герою организаторы поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пригласили его на бой, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Будучи одним из специальных гостей турнира, мальчик был удостоен чести вручить победителю чемпионский пояс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.