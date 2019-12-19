«Однополярного мира не существует»: Путин о ситуации на международной арене

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подвел итоги 70-летнего сотрудничества РФ и КНР. По словам российского лидера, отношения двух государств являются важнейшим условием международной стабильности. Глава РФ убежден, что главный результат взаимоотношений Москвы и Пекина — высокий уровень доверия между двумя странами.

«Самое главное, что достигнуто между России и КНР — беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами. На этой базе мы добиваемся успехов в области экономики за 100 миллиардов уже товарооборота. И мы, безусловно, выйдем на рубеж в 200 миллиардов. Сотрудничество в технологических областях: в космосе, авиастроении, в транспорте и по многим другим направления», — отметил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Китай являются сторонниками теории многополярного мира. Президент России убежден, что другого варианта не существует. По словам российского лидера, люди поверили в его возможность после распада СССР, однако с тех пор ситуация на международной арене разительно изменилась.

«Однополярного мира уже не существует. После крушения СССР возникла иллюзия возможности существования многополярного мира, но это только иллюзия. <…> После Второй мировой войны американская доля в мировом ВВП была 50%, а сейчас доля Китая выше, чем доля США. <…> Мир не может быть устроен однополярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется. В этом велика роль нашего взаимодействия с Китаем», — подчеркнул Путин, добавив, что РФ и КНР будут в дальнейшем укреплять международные отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия газопровода «Сила Сибири».