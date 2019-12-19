  1. Пятый канал
  4. «Однополярного мира не существует»: Путин о ситуации на международной арене

«Однополярного мира не существует»: Путин о ситуации на международной арене

, 14:18 | Карина Бернтгольц Видео 32

Президент России в ходе ежегодной пресс-конференции высказался об отношениях Москвы с Пекином.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подвел итоги 70-летнего сотрудничества РФ и КНР. По словам российского лидера, отношения двух государств являются важнейшим условием международной стабильности. Глава РФ убежден, что главный результат взаимоотношений Москвы и Пекина — высокий уровень доверия между двумя странами.

«Самое главное, что достигнуто между России и КНР — беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами. На этой базе мы добиваемся успехов в области экономики за 100 миллиардов уже товарооборота. И мы, безусловно, выйдем на рубеж в 200 миллиардов. Сотрудничество в технологических областях: в космосе, авиастроении, в транспорте и по многим другим направления», — отметил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Китай являются сторонниками теории многополярного мира. Президент России убежден, что другого варианта не существует. По словам российского лидера, люди поверили в его возможность после распада СССР, однако с тех пор ситуация на международной арене разительно изменилась.

«Однополярного мира уже не существует. После крушения СССР возникла иллюзия возможности существования многополярного мира, но это только иллюзия. <…> После Второй мировой войны американская доля в мировом ВВП была 50%, а сейчас доля Китая выше, чем доля США. <…> Мир не может быть устроен однополярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется. В этом велика роль нашего взаимодействия с Китаем», — подчеркнул Путин, добавив, что РФ и КНР будут в дальнейшем укреплять международные отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия газопровода «Сила Сибири».

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78
19 дек
Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР и гитлеровской Германии
19 дек
Владимир Путин прокомментировал возможность проведения новой пенсионной реформы
19 дек
Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ спросил Путина о благосостоянии граждан
19 дек
Путин: решения в рамках Союзного государства верные, но не реализованы до конца
19 дек
«Абсолютно кровавый убийца»: Путин о Хангошвили, застреленном в Берлине
19 дек
Владимир Путин заявил, что Россия не боится инфляции
19 дек
Путин прокомментировал расследование дела журналиста Ивана Голунова
19 дек
Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев спросил Путина о взаимоотношениях со странами Балтии
19 дек
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
19 дек
«Ситуация под контролем»: Путин заявил, что 26 целей из 38 по нацпроектам достигнуты

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

15:34
Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР и гитлеровской Германии
15:31
МВД проводит проверку нарушения госконтракта по страхованию жизни полицейских
15:29
Владимир Путин прокомментировал возможность проведения новой пенсионной реформы
15:27
Эрика Герцег из «ВИА Гры» подразнила поклонников своими длинными ножками
15:18
РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней
15:14
Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ спросил Путина о благосостоянии граждан

Сейчас читают

«Невероятная»: Эвелина Бледанс показала длинные ноги в роскошном платье — видео
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]