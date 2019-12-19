«У нас другой менталитет»: Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям

Российский актер театра и кино Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Об этом артист рассказал в интервью изданию Buro 24/7.

По его словам, многим представительницам прекрасного пола нравятся «такие знаки внимания». Также звезда кино заявил, что, если женщине будет неприятно дерзкое внимание мужчины, она это покажет.

«У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — добавил артист.

Актер не боится высказывать свое мнение, которое может быть не близко феминисткам. После череды сексуальных скандалов в Голливуде с участием актеров и режиссеров. Он отмечает, что в России другой менталитет и западные ценности в нашей стране не приживутся.

Также Петров объяснил, что ему не нравится, что «сейчас стираются границы между полами, что мальчики и девочки одинаковыми становятся».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Старшенбаум рассказала, как во «Вторжении» женщине доверили спасение мира.