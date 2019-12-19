В СКР уточнили число пострадавших в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве

В Следственном комитете России уточнили число пострадавших в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве на Лубянке.

«Как установлено, вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе ведомства.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» передано в центральный аппарат.

Как сообщалось ранее 5-tv.ru, нападавший был ликвидирован. На месте ЧП продолжаются следственные действия. Кроме криминалистов на место прибыли саперы, которые обследуют предполагаемый автомобиль злоумышленника и его тело на предмет возможного заминирования.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.