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«Он мне напомнил снайпера»: Продавец оружия об устроившем стрельбу в Москве

, 13:05 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 176

Сотрудник магазина в подмосковном Подольске отметил, что у стрелка была «непробиваемая нервная система», мужчину было тяжело вывести из себя.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
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Продавец оружейного магазина в подмосковном Подольске рассказал о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу на Большой Лубянке в Москве. По словам собеседника 5-tv.ru, мужчина запомнился ему как неприятный покупатель, который другого легко выведет из себя и при этом сам будет сохранять спокойствие.

«Он меня задолбал. Понимаете, есть люди шизофреники. Есть люди шизоиды.<…> Первый раз я с ним поругался. Он интересовался оптикой на „Сайгу“. Я смотрю „Сайга 308“. Ствол короткий, короткая машина, а патрон то пулеметный, грохот, отдача, и у нее управляемость плохая», — вспомнил продавец.

По информации 5-tv.ru, на месте происшествия в центре столицы был обнаружен как раз охотничий карабин «Сайга», два рожка и более сотни гильз, в том числе и те, которые были применены полицейскими во время спецоперации по ликвидации преступника, чтобы не пострадало гражданское население.

Как рассказал сотрудник оружейного магазина, Манюров тщательно подходил к выбору оружия и производил впечатление человека, который хорошо разбирается в этой области.

5-tv.ru

«Дело в том, что у него акцент… И то как он спрашивал — сразу неприязнь возникает. Спокойный как удав. Нервная система непробиваемая. <…> Будет стоять на своем: «Я покупатель и вы обязаны. Минут 45 так. Он подбирал оптику и магазины. <…> Вот он мне минут 40-50 мозг парил с одним магазином только», — рассказал продавец.

Мужчина признался, что стрелок при первом знакомстве произвел на него впечатление снайпера, у которого стальные нервы.

«Он мне напомнил в душе снайпера. Неравная система непробиваемая», — поделился продавец.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как о Манюрове отзывается преподавательница НИУ ВШЭ, которая вела у него факультативные занятия. Соседка также поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.

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