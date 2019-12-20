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Получил высший разряд: Бывший работодатель о лицензии стрелявшего у здания ФСБ

, 15:15 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 70

По словам руководителя частного охранного предприятия, у Евгения Манюрова было удостоверение, позволяющее работать в организации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © twitter.com/VincentGlover, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 41

Генеральный директор частного охранного предприятия «Вымпел Резерв», где временно работал Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Большой Лубянке в Москве 19 декабря, рассказал о злоумышленнике. По словам руководителя организации, мужчина работал в ЧОПе с августа 2004 года по февраль 2005-го.

Как отметил собеседник 5-tv.ru, у Манюрова были все необходимые документы, позволяющие работать на охранном предприятии. Он прошел соответствующее обучение и получил удостоверение охранника высшего разряда. В то же время раньше по информации 5-tv.ru, стрелок не имел лицензии на работу в охране.

«Он пришел с шестым разрядом и все. Хотя, возможно, это позже ввели. Тогда еще шестого разряда не было. Просто у него было удостоверение охранника», — пояснил гендиректор «Вымпел Резерв».

По его словам, документы позволяли Манюрову работать с оружием, однако мужчина его не применял в ходе своей деятельности.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам знакомого Манюрова, который вместе с ним участвовал в соревнованиях, мужчина очень плохо стрелял.

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 41
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