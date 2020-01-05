«Пара человек ушли из моей жизни»: Ирина Старшенбаум рассказала о сложном 2019-м

Накануне проката фильма «Вторжение» Ирина Старшенбаум рассказала о сложном периоде, который вынуждена была пережить в ушедшем году. Помимо съемок в масштабной кинокартине 27-летняя актриса в 2019-м испытала множество ударов судьбы и подверглась кардинальным личностным изменениям.

«Поменялись внутренние ценности, люди вокруг. Пара человек, с которыми у меня были близкие отношения, ушли из моей жизни», — цитируют «Известия» кинозвезду.

Можно подумать, что речь идет об актере Александре Петрове. Ирина Старшенбаум встречалась с артистом на протяжении четырех лет, но летом злополучного 2019 года пара рассталась. Несмотря на разрыв, экс-возлюбленные вместе снялись в фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Правда, и в кино Петров играл роль бывшего бойфренда героини Старшенбаум.

Актриса утверждает, что в минувшем году она пережила серьезную личную трансформацию. По ее мнению, «все, что было в 2019-м, — подспорье для 2020-го».

«Классная дата — 2020. Для всех этот год должен быть сильным. Не будет времени мечтать — надо действовать», — подвела итог знаменитость.

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» вышел в российский прокат 1 января 2020 года. За три дня его посмотрели более миллиона зрителей. Его создатель Федор Бондарчук охарактеризовал картину словами «блокбастер человеческих чувств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Александра Петрова.