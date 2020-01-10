  1. Пятый канал
  4. Версия о попадании ракеты в украинский самолет пока не подтверждена — Зеленский

Версия о попадании ракеты в украинский самолет пока не подтверждена — Зеленский

, 10:44 | Марина Неруцких Фото 65

При этом, по мнению президента Незалежной, данная причина не исключается при расследовании дела о крушении Boeing-737 авиакомпании МАУ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; Facebook @zelenskiy95

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 70

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в Boeing-737 в Иране. Об этом лидер Незалежной заявил на своей странице в Facebook. При этом Зеленский отметил, что данная версия пока никак не подтверждена.

«Наша цель состоит в том, чтобы установить правду. Мы считаем это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — подчеркнул президент Украины.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

На следующий день, 9 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что самолет упал из-за случайного попадания в него ракеты. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что украинский Boeing разбился из-за неисправности.

Между тем, в России считают, что Запад заранее решил назначить Иран виновным в крушении Boeing-737 украинской компании МАУ. Об этом уже заявил сенатор Владимир Джабаров.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 70
10 янв
Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности
10 янв
Франция предложила Ирану помощь в расследовании крушения украинского Boeing
10 янв
Запад заранее решил назначить Иран виновным в трагедии — сенатор Джабаров
10 янв
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing
10 янв
Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing
9 янв
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран
9 янв
Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»
9 янв
Премьер Канады заявил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой случайно
9 янв
Иран отверг версию СНБО Украины о поражении Boeing зенитной ракетой
9 янв
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Последние новости

11:34
Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России
11:20
Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии — МИД РФ
10:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Артема Иванова
10:49
Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности
10:44
Версия о попадании ракеты в украинский самолет пока не подтверждена — Зеленский
10:37
Франция предложила Ирану помощь в расследовании крушения украинского Boeing

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]