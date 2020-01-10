Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в Boeing-737 в Иране. Об этом лидер Незалежной заявил на своей странице в Facebook. При этом Зеленский отметил, что данная версия пока никак не подтверждена.

«Наша цель состоит в том, чтобы установить правду. Мы считаем это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — подчеркнул президент Украины.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

На следующий день, 9 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что самолет упал из-за случайного попадания в него ракеты. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что украинский Boeing разбился из-за неисправности.

Между тем, в России считают, что Запад заранее решил назначить Иран виновным в крушении Boeing-737 украинской компании МАУ. Об этом уже заявил сенатор Владимир Джабаров.