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  4. Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели

Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели

, 20:22 | Мия Субботина 20

Петербуржцев предупредили о гололедице и сильных порывах ветра.

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Фото, видео: ТАСС/ Демьянчук Александр, 5-tv.ru

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Погода 4205

В понедельник, 3 февраля, в Петербурге ожидается метель. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными: на дорогах будет опасная ситуация из-за гололедицы.

В городе прогнозируются небольшие осадки. Ночью они пройдут в виде дождя и мокрого снега, а днем — в виде снега. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс двух градусов, а утром и днем в городе будет минусовая температура. Атмосферное давление в течение дня меняться практически не будет.

Также по данным ведомства, в Ленинградской области ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «настоящий морозище» обещают синоптики москвичам с 5 февраля.

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