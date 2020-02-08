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«Как мальчишка с девчонкой»: Манукян встретил Бузову в аэропорту с букетом роз

, 7:31 | Валентин Черников 59

Певица мило поздравила бойфренда с важной датой в отношениях.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 777

Романтичный момент Ольги Бузовой и Давида Манукяна растрогал поклонников звездной пары. Певица выложила в Instagram видео, на котором блогер встречает ее с гастролей в аэропорту с огромным букетом белых роз.

«За то время, что мы вместе, не было ни разу, чтобы он меня не встретил с самолета. Так же будет всегда? Да, Давид? 7 февраля — наш день», — написала под роликом Бузова.

Instagram @buzova86

Сколько времени прошло с начала их романа, телеведущая не уточнила. Но поклонники подозревают, что влюбленные отпраздновали полугодие. Слухи об их близости появились в начале осени.

«Всегда так и будет», — ответил ниже Давид.

«Спасибо, что ты есть. Жду нашего свидания», — откликнулась следом Ольга.

Некоторые подписчики упрекнули знаменитостей в излишней публичности. Большинство же поддержало порыв блогера Давы и выразило желание посмотреть, каким будет предстоящее свидание.

«А вы что, лично поговорить не можете? Каждый чих в соцсеть»;

«Оля, эта демонстрация к хорошему не приведет»;

«Так приятно на вас смотреть! Любви вам бесконечной!»

«Настоящий мужчина — редкость. Молодец!»

«Вы такие взрослые, но ведете себя как мальчишка с девчонкой. Это так мило», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузову заподозрили в «интересном положении».

Тема:
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