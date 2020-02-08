«Как мальчишка с девчонкой»: Манукян встретил Бузову в аэропорту с букетом роз

Романтичный момент Ольги Бузовой и Давида Манукяна растрогал поклонников звездной пары. Певица выложила в Instagram видео, на котором блогер встречает ее с гастролей в аэропорту с огромным букетом белых роз.
«За то время, что мы вместе, не было ни разу, чтобы он меня не встретил с самолета. Так же будет всегда? Да, Давид? 7 февраля — наш день», — написала под роликом Бузова.
Сколько времени прошло с начала их романа, телеведущая не уточнила. Но поклонники подозревают, что влюбленные отпраздновали полугодие. Слухи об их близости появились в начале осени.
«Всегда так и будет», — ответил ниже Давид.
«Спасибо, что ты есть. Жду нашего свидания», — откликнулась следом Ольга.
Некоторые подписчики упрекнули знаменитостей в излишней публичности. Большинство же поддержало порыв блогера Давы и выразило желание посмотреть, каким будет предстоящее свидание.
«А вы что, лично поговорить не можете? Каждый чих в соцсеть»;
«Оля, эта демонстрация к хорошему не приведет»;
«Так приятно на вас смотреть! Любви вам бесконечной!»
«Настоящий мужчина — редкость. Молодец!»
«Вы такие взрослые, но ведете себя как мальчишка с девчонкой. Это так мило», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузову заподозрили в «интересном положении».