Ольга Бузова наконец представила публике свой обещанный «мегахит года». В полночь 4 марта в сети стал доступна полная версия ее нового трека SWIPE, о котором она много говорила в последние дни. О радостном событии певица поспешила рассказать своим поклонникам в Instagram.

«Боже, с премьерой нас всех! Я знаю, как вы ждали! Просто послушайте и кайфаните вместе со мной», — говорит на видео в сторис счастливая Бузова.

Между тем слова новой песни «Это не любовь, это просто хайп» еще до ее выхода вызвали пересуды у публики. Некоторые фолловеры восприняли текст как признание, что отношения Ольги с Давидом Манукяном, которые певица всячески афишировала последние месяцы, были просто контрактом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, буквально накануне премьеры стало известно, что Ольга Бузова будет вести церемонию вручения премии «МУЗ-ТВ 2020» вместе с Ксенией Собчак, Александром Реввой и Максимом Галкиным.