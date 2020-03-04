Бузова презентовала «мегахит года» — песню SWIРЕ
В полночь в сети появилась полная версия трека певицы.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова наконец представила публике свой обещанный «мегахит года». В полночь 4 марта в сети стал доступна полная версия ее нового трека SWIPE, о котором она много говорила в последние дни. О радостном событии певица поспешила рассказать своим поклонникам в Instagram.
«Боже, с премьерой нас всех! Я знаю, как вы ждали! Просто послушайте и кайфаните вместе со мной», — говорит на видео в сторис счастливая Бузова.
Между тем слова новой песни «Это не любовь, это просто хайп» еще до ее выхода вызвали пересуды у публики. Некоторые фолловеры восприняли текст как признание, что отношения Ольги с Давидом Манукяном, которые певица всячески афишировала последние месяцы, были просто контрактом.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, буквально накануне премьеры стало известно, что Ольга Бузова будет вести церемонию вручения премии «МУЗ-ТВ 2020» вместе с Ксенией Собчак, Александром Реввой и Максимом Галкиным.
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