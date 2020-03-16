Бузова растрогала Манукяна романтическим сюрпризом в его день рождения
Певица выложила любовное послание лепестками роз и подарила молодому человеку белого плюшевого медведя.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем рождения. Сегодня рэперу исполнилось 27 лет. По этому случаю в Instagram звезда опубликовала чувственное совместное фото и оставила к нему весьма скромную подпись.
«С днем рождения, любимый. Жду тебя, чтобы все сказать лично», — написала поп-дива.
Гораздо более грандиозный сюрприз музыканта ждал в Норильске, куда он отправился на гастроли. Зайдя в свой гостиничный номер, артист не мог поверить своим глазам. Украшенная комната, любовное послание из лепестков роз на полу и огромный плюшевый медведь рядом с кроватью — все это Бузова устроила специально, чтобы порадовать своего избранника и создать у него праздничное настроение.
Крайне удивленный и в то же время восторженный Манукян поблагодарил теледиву в сторис.
«Даже через тысячи километров. Спасибо, родная. Быстрее хочу домой», — написал исполнитель.
Подписчики Бузовой также присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях множество пожеланий имениннику.
«С днем рождения, Давид! Вы лучшие!»
«Ждем деток, красавчики!»
«Поздравляем именинника! Любите друг друга вечно!»
«Очень красивая пара! Пусть это длится вечно», — желали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тревожный пост Ольги Бузовой в Instagram об ухудшении самочувствия переполошил ее поклонников.
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