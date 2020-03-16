Бузова растрогала Манукяна романтическим сюрпризом в его день рождения

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем рождения. Сегодня рэперу исполнилось 27 лет. По этому случаю в Instagram звезда опубликовала чувственное совместное фото и оставила к нему весьма скромную подпись.

«С днем рождения, любимый. Жду тебя, чтобы все сказать лично», — написала поп-дива.

Гораздо более грандиозный сюрприз музыканта ждал в Норильске, куда он отправился на гастроли. Зайдя в свой гостиничный номер, артист не мог поверить своим глазам. Украшенная комната, любовное послание из лепестков роз на полу и огромный плюшевый медведь рядом с кроватью — все это Бузова устроила специально, чтобы порадовать своего избранника и создать у него праздничное настроение.

Крайне удивленный и в то же время восторженный Манукян поблагодарил теледиву в сторис.

«Даже через тысячи километров. Спасибо, родная. Быстрее хочу домой», — написал исполнитель.

Instagram @buzova86

Подписчики Бузовой также присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях множество пожеланий имениннику.

«С днем рождения, Давид! Вы лучшие!»

«Ждем деток, красавчики!»

«Поздравляем именинника! Любите друг друга вечно!»

«Очень красивая пара! Пусть это длится вечно», — желали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тревожный пост Ольги Бузовой в Instagram об ухудшении самочувствия переполошил ее поклонников.