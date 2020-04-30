Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 30 апреля

Погибшие и пострадавшие на 30 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 223 896 человек. Болезнь унесла жизни 228 254 человек. Выздоровели 1 003 083 пациента.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 99 399 человек, выздоровели 10 286 человека. При чем только за истекшие сутки почти 1775 россиян вылечились от COVID-19. Всего полностью поправились — 10 286 пациентов.

Жертвами вируса стали 972 человека.

К настоящему моменту на территории РФ проведено более 3,3 миллиона тестов.

Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавирусной инфекции COVID-19, а США не смогли сделать того же. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 36 человек в Приморье, общее число заболевших достигло 403, сообщает правительство региона.

Еще 65 пациентов с диагнозом коронавирус и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией COVID-19.

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики.

Власти Санкт-Петербурга продлили действие мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Заведующий подстанцией скорой помощи № 11 города Москвы скончался в клинике. Как стало известно 5-tv.ru, Сергей Першин был госпитализирован в больницу в Коммунарке несколько дней назад с подозрением на коронавирус.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все препараты, рекомендованные ведомством для борьбы с коронавирусом, уже доказали свою эффективность. Однако, несмотря на то, что в целом можно отметить снижение темпа роста заболеваемости COVID-19, нужно готовиться к любому изменению событий, отметил глава Минздрава.

Ситуация в мире

Знаменитый актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавирусной инфекции, стал донором плазмы после сообщений о том, что в его крови есть антитела к COVID-19.

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.

Власти Венгрии частично отменили ограничения, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса.

Китай выявил лишь четыре новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было.

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