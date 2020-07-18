Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном

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Виктория Андреева
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Источник, близкий к окружению селебрити, внушил опасения поклонникам знаменитой пары.

Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Вот уже который день в сети бродит слух, что звезда Instagram Ольга Бузова поссорилась с возлюбленным — певцом Давидом Манукяном. Преданных фанатов артистки на такие мысли спровоцировали «жалобные» посты ее избранника, оставленные без внимания, пишет Popcake.tv.

Так, обычно Бузова реагирует на каждое фото и видео, опубликованное Манукяном, стремится всегда быть в курсе событий. Однако всю прошлую неделю звезда занимается лишь собственными проблемами и не спешит выкладывать традиционные «мимимишные» фото с любимым мужчиной. Более того, сам Давид и вовсе перестал комментировать посты избранницы в Instagram, хотя ранее делал это десятки раз за день.

Instagram @dava_m

Несмотря на то, что влюбленные пока никак не комментировали информацию о возможном расставании, близкий к окружению пары источник внушил опасения поклонникам. 

«Дава очень переживает, ведь несмотря на многомиллионную аудиторию, поклонников, хиты и деньги он продолжает оставаться в СМИ лишь парнем Ольги Бузовой. Любого мужчину это не может не раздражать, а амбициозного Давида тем более», — заявил инсайдер в беседе с изданием.

Что ж, поклонникам селебрити остается только верить, что это — банальная провокация со стороны Ольги и Давида. В противном случае даже страшно представить, как Бузова переживет очередной разрыв с ухажером. Ведь ранее она едва выбралась из затяжной депрессии после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова мечтает в ближайшее время стать мамой. 

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