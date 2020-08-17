Почему друг Легкоступовой обвинил в ее неудачах Пугачеву?
Приятель певицы Вадим Манукян заявил, что она стала одной из тех, кому Примадонна загубила карьеру.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina, @alex.prof.foto
Карьерные неудачи Валентины Легкоступовой произошли по вине Аллы Пугачевой. Об этом рассказал в интервью «Собеседнику» друг заслуженной артистки, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.
Пик популярности Легкоступовой пришелся на конец 1980-х годов. Она давала по 120 концертов в месяц. Однако однажды певица внезапно пропала с телеэкранов, ее перестали приглашать на ТВ, а песни исчезли из радиоэфиров. Как отметил Манукян, этот перелом наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь знаменитости.
«Валя была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии. Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой. Валечка была уверена, что аналогичные признания Михаила Муромова и Лики Стар в отношении Пугачевой ничего не принесут, и считала это пустой тратой времени, которое лично она хотела тратить на приятные ей вещи», — сказал приятель певицы.
Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет. За неделю до этого медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Артистка впала в кому после травмы головы и умерла, не приходя в сознание. Согласно основной версии следствия, причиной травмы стал несчастный случай.
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