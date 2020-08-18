Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову

В Пресненском суде столицы сегодня возобновили слушания по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Актера привезли под усиленной охраной. Журналисты отметили, что выглядит он вполне бодро, хотя неделю назад его увезли на скорой прямо из зала суда. Точный диагноз Ефремова озвучить сегодня отказались, ссылаясь на врачебную тайну.

Однако позднее информация все же просочилась. В графе «диагноз» значатся «повторные транзиторные ишемические атаки». При этом в разделе «динамика состояния» написано, что очаговой неврологической симптоматики нет, то есть инсульта у актера не было.

Сын, погибшего в ДТП Сергея Захарова попросил суд назначить максимальное наказание артисту. Кирилл Ольков подробнее.

Михаил Ефремов не хочет говорить о своем здоровье. Выходит из квартиры молча. Впрочем, судя по этим кадрам, ему уже явно лучше. Закрывает дверь своей рукой. И этим уже опровергает слова адвоката, который пугал общественность, что у Ефремова онемели кисти и ноги. Актер в черном пиджаке. Спускается по лестнице без посторонней помощи. Садится в машину. Минут через пятнадцать уже заходит в здание суда. Походка уверенная — даже не хромает как обычно.

Допросить Михаила Ефремова в Пресненском суде собирались еще 11 августа. Но четвертое заседание по существу пришлось перенести. Актеру стало плохо прямо в зале. Ему даже вызвали скорую и увезли в больницу. Правда уже через несколько дней Ефремова выписали.

А ведь еще неделю назад он сам не мог сделать даже и пары шагов, буквально «висел» на руках у приставов. Первое, и главное, что прозвучало сегодня в суде. Актер вполне здоров и может участвовать в процессе. Остальное — медицинская тайна.

Впрочем, с этим самым здоровьем Ефремова в последнее время происходили какие-то непонятные метаморфозы. Сначала врачи подозревали у него инсульт. Потом диагностировали ишимическую атаку, его адвокат в свою очередь настаивает, что актер пережил приступ и ему прописали «постельный режим». При этом Пашаев еще накануне просил, чтобы Ефремову разрешили прогулки. Якобы его подзащитному тяжело все время находится в доме на Арбате из-за хронической болезни легких. Впрочем, к перформансам Пашаева кажется уже все давно привыкли. Когда суд вчера отказал признать гражданскую жену погибшего водителя потерпевшей, он буквально метал в нее молнии. Она ответила тем же.

Представитель потерпевших адвокат Александр Добровинский сегодня отказался и от Rolls-Royce и даже от самоката. Пришел в суд пешком. И заявил, что сегодня озвучит сумму гражданского иска.

Добровинский обещал выступить уже после допроса. Сегодня в суде были впервые представлены результаты экспертизы, которую криминалисты провели после аварии. В нашем распоряжении оказался фрагмент аудиозаписи допроса судмедэксперта.

Уже известно, что погибший водитель в момент столкновения был пристегнут и абсолютно трезв. В крови Сергея Захарова обнаружили только медицинские препараты. Их ему ввели врачи скорой помощи, которые уже после аварии боролись за его жизнь.

Михаил Ефремов слушал показания без особого интереса. Он сегодня не рисовал, как обычно, а читал книжку, которую принес в суд. Видимо, в ней сюжет гораздо интересней.

Но вскоре произошел момент, который его явно заинтересовал и даже, возможно, возбудил. Александр Добровинский под конец заседания стал озвучивать размеры исков от семьи Захаровых — оказалось, что все трое просят «один рубль».

«Я вам сочувствую товарищи потерпевшие, что у вас такой защитник», — вдруг встал и произнес после небольшого спора с Пашаевым Михаил Ефремов.

Произошедшее повеселило Добровинского. Он заявил на выходе из здания суда журналистам, что он только что видел «реинкарнацию Ефремова» и призвал работникам Боткинской больницы поднять зарплату.

Суд на сегодня закончился. В настоящий момент актер находится дома. Его адвокат Эльман Пашаев объяснил бодрое состояние актера тем, что он давал ему некие таблетки

А шоу пока продолжается… Ведь следующее заседание уже завтра в Пресненском суде Москвы.