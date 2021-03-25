Под всеобщий смех: Ольга Бузова вживую спела хит «Мало половин» в стиле джаз

Звезда «Дома-2», телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова продемонстрировала вокальные данные на гала-ужине премии «Жара». Знаменитость исполнила свой хит «Мало половин» живьем в джазовой обработке и под аккомпанемент фортепиано. Видео с мероприятия, на котором спела Бузова, опубликовала на своей странице в Instagram Юлианна Караулова.

Вылетавшие из уст артистки звуки сопровождались страстными движениями — Ольга выгибала спину и сексуально поглаживала оголенные платьем длинные ноги. Периодические возгласы Бузовой: «Мне мало!» задорно подхватывал и поддерживал стонами весельчак из зала, после чего невольные слушатели композиции громко смеялись.

Instagram @yulianna_karaulova

Беспокоил ли Ольгу смех во время ее пения? Нисколько! Она лишь продолжала полностью отдаваться процессу. Однако в своем микроблоге видео с исполнением «Мало половин» телеведущая публиковать не стала. Кроме нее на светском рауте выступали Филипп Киркоров и Лариса Долина — своим подписчикам Бузова предложила послушать только этих исполнителей.

К слову о Филиппе Киркорове, Ольга уже не в первый раз дала понять фанатам, что ее и короля российской эстрады связывают ну очень нежные отношения. Однажды звезда «Дома-2» публиковала фото с целующим ее певцом и заявляла, что мечтает жить в его доме, а на днях, как ранее писал 5-tv.ru, и вовсе анонсировала переезд к Киркорову! Одновременно с этим Бузова публично пообещала подарить своим родителям внука.