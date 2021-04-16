«Нужна помощь!» — таролог рассказала, куда пропала близкая подруга Легкоступовой
Марианна Абравитова убеждена: таинственное исчезновение Татьяны Выпенко напрямую связано со смертью звезды.
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Родственники певицы Валентины Легкоступовой бьют тревогу: после смерти звезды пропала ее самая близкая подруга. Наследница артистки Анетта Бриль уверена, что женщина могла бы рассказать правду о последних днях жизни ее матери. Однако ни дозвониться, ни дописаться до той самой Татьяны Выпенко не удается уже восемь месяцев.
Разобраться в ситуации попыталась таролог Марианна Абравитова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru провидица рассказала, что Выпенко жива, однако нуждается в серьезной психологической помощи.
«Я не вижу, что ее кто-то устранил, убил или где-то держат в заложниках. Вижу, что она уединилась и переносит свой стресс в одиночестве», — подчеркнула Абравитова.
Таролог добавила, что известная певица для пропавшей Татьяны была едва ли не единственным дорогим человеком. Она дружила с ней не один десяток лет, знала все тайны и проблемы.
Скоропостижная кончина Легкоступовой повергла Выпенко в депрессию. Именно поэтому женщина пропала из виду — захотела пережить трагедию в одиночестве. И, возможно, просто помолиться за подругу.
«Сейчас Татьяне нужна помощь, дружеская и психологическая. Она выйдет из этого сумрака только тогда, когда решит сама. Искать ее бесполезно. Она сама заявит о себе. Нам остается только ждать», — констатировала Марианна Абравитова.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие странные факты о Валентине Легкоступовой успела рассказать ее подруга до таинственного исчезновения.
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